Un’indiscrezione di Sportitalia dei giorni scorsi che sta andando in porto. Siamo davvero ai dettagli per il trasferimento del difensore Tomovic dalla Spal all’Hellas, una richiesta precisa di Juric che ora verrà accontentato. E così Salvatore Bocchetti può essere liberato per il Pescara, anche in questo caso c’era il pressing di Massimo Oddo per il difensore.

Foto: fantacalcio.it