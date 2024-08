Esclusiva: Todibo, blitz Juve. I dettagli

Todibo è il nome in grande evidenza per la difesa della Juventus. In giornata c’è stato un blitz per incontrare il Nizza, il club bianconero sa che non può andare oltre con i tempi e vuole chiudere quella che da sempre è la priorità. Inoltre, la Juventus sa di non poter far scattare l’obbligo in caso di conquista Champions, a maggior ragione in caso di eventuale vittoria dello scudetto. Nel corso del summit, primo confronto diretto tra i club dopo i contatti recenti, si sono trovate alcune chiavi per un’intesa che porti alla definizione della trattativa a un certo numero di presenze. Operazione sempre da circa 35 milioni, prestito oneroso e obbligo di riscatto. Ora la Juve deve chiudere.

Foto: Instagram Todibo