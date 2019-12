Esclusiva: Thiago Motta sotto esame, il Genoa decide. La posizione di Ballardini. E Ficcadenti…

I numeri di Thiago Motta sono impietosi (6 punti in 8 partite), nelle prossime ore ci saranno le inevitabili valutazioni, dopodiché il club rossoblu deciderà se procedere a un altro cambio. Di sicuro Thiago Motta barcolla, le sue idee sono originali, ma in Serie A serve concretezza. L’ideale sarebbe il ritorno di Davide Ballardini, abituato a imprese quasi impossibili, ma prima deve risolvere i grossi problemi con Preziosi (si sono lasciati malissimo). Nelle ultime ore il nuovo direttore sportivo Francesco Marroccu ha sondato anche Massimo Ficcadenti, 52 anni, dal 23 settembre alla guida della formazione giapponese, Nagoya Grampus, e in precedenza al Sagan Tosu. A Marroccu piace anche Diego Lopez che, però, non vorrebbe lasciare il Penarol.

Foto: Genoa Twitter