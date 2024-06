Esclusiva: Thiago Motta-Juventus, vertice in corso per la firma. E sul mercato…

Thiago Motta e la Juventus: finalmente è il giorno della firma. Una lunga rincorsa dallo scorso gennaio, la svolta invocata con un contratto triennale pronto per essere siglato. È in vertice in corso a Cascais, na località non troppo distante da Lisbona, dove l’allenatore ha casa. Al vertice sono presenti sia Cristiano Giuntoli che Alessandro Canovi, agente dell’allenatore. La Juve non aveva programmato viaggi la settimana scorsa come era stato raccontato (non da noi) e aveva deciso di incassare la firma telematica. Ma poi ha preferito raggiungere l’allenatore anche per fare il punto dopo gli ultimi eventi, a partire dalla vicenda Szczesny e senza trascurare gli altri passaggi (Douglas Luiz e Koopmeiners coppia scelta per il centrocampo). Ecco perché la Juve ha preferito incontrare Thiago Motta di persona, ma in questa settimana. Presto arriverà l’annuncio, Thiago Motta e la Juventus promessi sposi da mesi…

Foto: instagram Bologna