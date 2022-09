Esclusiva: Thiago Motta-Bologna, contatto positivo. Gli scenari

Contatto positivo tra Thiago Motta e il Bologna. Il nome che piaceva non poco, come già raccontato, al club rossoblù dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic sta avanzando in queste ore. Il Bologna ha contattato anche Ranieri che resta un candidato sullo sfondo, almeno fino a quando non ci sarà il nero su bianco. Ma la candidatura di Thiago Motta avanza sempre più, nel frattempo il club rossoblù ha affidato la conduzione degli allenamenti a Vigiani.

Foto: twitter Spezia