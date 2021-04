Il Pordenone ha ormai deciso di esonerare Attilio Tesser. Sono in corso le ultime valutazioni, ma la decisione ormai è stata presa. Tutto questo malgrado la recente emergenza, un campionato vinto in C, il quarto posto al primo anno in B.

E i playoff fissi nel girone di andata prima di mille contrarietà e prima della cessione di Diaw nella sessione invernale di mercato.

Foto: Twitter Pordenone