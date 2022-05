Esclusiva: Ternana, prima scelta Coda (o La Mantia). Piacciono Obi, Bove (e non solo)

La Ternana vuole preparare una grande stagione, ha chiarito alcuni aspetti con Cristiano Lucarelli collegati a un lungo contratto, sarà assoluta protagonista sul mercato. La prima scelta per l’attacco è Massimo Coda, primattore della promozione del Lecce: bisognerà capire se sarà protagonista anche in Serie A, di sicuro avrà molti corteggiatori in Serie B con la Ternana in prima fila.

Agli umbri piace anche La Mantia dell’Empoli, ma la prima scelta è Coda. Per il centrocampo un nome in prima fila è quello di Obi, attualmente a Salerno. Apprezzati i giovani Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 dell’Inter, Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 della Roma e Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 del Verona.

Foto: Logo Ternana