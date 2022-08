Esclusiva: Ternana, preso Cassata dal Genoa. Atteso domani in città

La Ternana batte un colpo a centrocampo. E si tratta di un colpo importante, accordo con il Genoa per Francesco Cassata, classe 1997, ex azzurro Under 21, e finito ai margini del club rossoblù. Cassata era rientrato al Genoa dopo una parentesi a Parma, nel suo passato Juventus, Empoli, Sassuolo, Ascoli e Frosinone. Adesso la possibilità di trovare spazio a Terni, già domani sarà in città.

Foto: Instagram Francesco Cassata