Esclusiva: Ternana, contatti con il ds Meluso

La Ternana ha cambiato allenatore, punta su Andreazzoli e spera che i risultati possano migliorare. Nel frattempo, come già raccontato, anche la posizione del direttore sportivo Leone è in discussione malgrado un contratto lungo e in scadenza nel 2025. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti con Mauro Meluso, ultima esperienza a La Spezia e con un passato – tra gli altri – a Lecce. Meluso ha già lavorato a Terni con un’altra proprietà.

Foto: logo Ternana