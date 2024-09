Esclusiva: Tchatchoua in copertina, con il Napoli anche la Juve lo studia

Jackson Tchatchoua è uno dei protagonisti del Verona: la scorsa stagione ha dato un contributo fondamentale alla salvezza, in questo campionato è partito molto bene. Ha sbagliato una partita, quella contro la Juve, forse perché distratto dalle voci di mercato: il Napoli lo aveva cercato con forza nei giorni precedenti e poi si era concentrato su altri obiettivi. Il terzino destro classe 2001 originario del Camerun è ripartito subito, segnando un gol pesante in casa del Genoa. Nelle scorse settimane era stato sondato dall’Everton e dal Rennes, ma senza arrivare a uno stato avanzato della trattativa. La novità degli ultimi giorni è che Tchatchoua, sempre nella lista del Napoli, piace anche alla Juventus che lo ha apprezzato e che continuerà a seguirlo. Il club bianconero potrebbe decidere di fare un investimento a gennaio, a maggior ragione se Gatti fosse impiegato stabilmente al centro della difesa e non sulla fascia. La valutazione di Tchatchoua è di circa 15 milioni, il Verona ovviamente spera che il ragazzo continui a mettere in evidenza le sue qualità.

Foto: sito Verona