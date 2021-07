Esclusiva: Taranto, preso il difensore Benassai. E Schiavi si avvicina

Il Taranto continua a essere molto attivo sul mercato. Sono arrivate le firme del centrocampista Valerio Labriola, classe 2001 in prestito dal Napoli, e del terzino Matteo Tomassini, classe 2002 in prestito dalla Roma. Due trattative che vi avevamo anticipato e che sono state completamente definite. Ma c’è di più: è fatta per il difensore centrale Francesco Benassai, classe 1998, ex Pontedera, e si avvicina l’esperto Raffaele Schiavi, un altro centrale reduce da una stagione in B a Cosenza.

FOTO: Logo Taranto