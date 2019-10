Esclusiva: Taranto, contatti con Bitetto per la panchina

Traballa la panchina di Nicola Ragno a Taranto. Un avvio di stagione non certo esaltante, con due sconfitte incassate in tre gare disputate allo stadio Iacovone. Il tecnico si gioca tutto nella prossima sfida di campionato, in programma domenica a Foggia. Se dovesse arrivare un altro risultato negativo per il Taranto, sarebbe pronto Leonardo Bitetto, reduce dall’esperienza con l’Audace Cerignola e con il quale ci sono già stati i primi contatti.