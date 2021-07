Il Taranto subito molto attivo sul mercato dopo il ritorno in Serie C. C’è un accordo con l’Atalanta per l’attaccante camerunese Jonathan Ngock Italeng, classe 2001, reduce da un’esperienza con la Primavera nerazzurra. E adesso sul punto di cimentarsi in C, passo fondamentale della sua giovanissima carriera. Il Taranto lo aspetta.

Foto: Sito ufficiale Taranto