Il Bisceglie sta pensando al cambio in panchina. Appeso a un filo Vanoli, dopo gli ultimi risultati negativi, ormai è difficile che possa evitare l’esonero. È stata una giornata di consultazioni, in pole c’è Sandro Pochesci (ex Ternana e Casertana) con probabile accordo nelle prossime ore. C’è la disponibilità di Pochesci, di sicuro la fiducia nei riguardi di Vanoli non c’è più e la svolta è imminente.