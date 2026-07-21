Esclusiva: Summerville alla Roma in chiusura

21/07/2026 | 11:12:20

Crysencio Summerville si appresta a diventare un nuovo attaccante della Roma. L’affare è in chiusura, l’accordo con il West Ham è stato raggiunto per una cifra sotto i 50 milioni. L’esterno offensivo olandese classe 2001 ha avuto da sempre un posto di rilievo nella mini lista di Gasperini, ve lo avevamo anticipato lo scorso 23 maggio (ormai due mesi fa) quando c’erano stati i primi contatti diretti con il suo entourage. E domenica scorsa avevamo aggiunto che la svolta era prevista nel giro di 48 ore. Ci siamo, Summerville alla Roma in chiusura.

Foto: sito West Ham