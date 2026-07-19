Esclusiva: Summerville-Roma, linea caldissima. La clausola e gli altri nomi

19/07/2026 | 10:34:21

Crysencio Summerville e la Roma: linea caldissima. E decisione imminente, nel senso che la clausola (sotto i 50 milioni) scadrà nel giro di 48 ore. Cosa significa? Che poi si ripartirà di zero e il West Ham potrebbe fare qualsiasi tipo di richiesta. La Roma lo sa, per questo motivo ieri vi abbiamo parlato di colloqui: quando c’è una clausola c’è poco da disquisire, bisogna pagare… Sul lato ingaggio del calciatore non ci sono problemi, in queste ore il sul focus dell’esterno olandese è rivolto verso la Roma. E anche lui confida che si arrivi a una rapida soluzione. Ripetiamo: non si può andare oltre a livello temporale perché poi si riparte da zero. Garnacho resta in lizza per un possibile doppio colpo (ma non sarebbe un’operazione da chiudere in queste ore). Esattamente come Nusa va inserito in una lista ristrettissima, la Roma è attiva (come la clausola di Summerville) per chiudere il primo colpo di mercato.



Foto: Instagram Summerville