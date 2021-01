Esclusiva: Struna può tornare in Italia, avanza l’Empoli

L’Empoli capolista di Serie B vorrà fare un paio di operazioni importanti sul mercato. Innanzitutto un difensore centrale: l’Empoli aveva cercato Pisacane, in uscita già da Cagliari e destinato al Lecce, ora a sorpresa si sta avvicinando a Aljaz Struna, sloveno classe 1990, ex Palermo e Carpi, da quasi due anni a Houston. Su Struna ci sono altri club italiani ma l’Empoli ha mosso i passi più concreti e può arrivare fino in fondo.

Foto: Palermo sito ufficiale