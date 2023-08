Esclusiva: Strelec in uscita, c’è lo Slovan Bratislava

David Strelec sta per lasciare lo Spezia. L’attaccante classe 2001, reduce da pochi mesi in prestito alla Reggina, è in trattativa con lo Slovan Bratislava e l’operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Lo Spezia, intanto, è pronto a liberare Nzola molto vicino alla Fiorentina.

Foto: Twitter Spezia