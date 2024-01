Esclusiva: Strefezza al Como, via libera! I dettagli

Gabriel Strefezza dal Lecce al Como: c’è il via libera! E gli accordi per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno offensivo. Operazione da 4 milioni più bonus, contratto di tre anni e mezzo, grande investimento del club per puntare senza mezzi termini alla Serie A. Decisiva la svolta che vi abbiamo svelato ieri mattina: non più un semplice sondaggio, come mille altri, ma il sì convinto di Strefezza. E a quel punto la trattativa è andata in fase di decollo, con tutti gli accordi raggiunti poco fa. Stamattina avevamo aggiunto che la trattativa sarebbe stata completata entro domani, è andata proprio cosi. Le visite probabilmente lunedì, essendo la vigilia di un turno di campionato, ma si tratta di dettagli. Strefezza al Como, grande colpo per la B.

Foto: Instagram Strefezza