Esclusiva – Stellone risponde a Cardona: “Illazioni, offesa la mia professionalità”

L’avventura di Roberto Stellone alla Reggina è ormai ai titoli di coda. L’allenatore ha risposto ad alcune considerazioni del nuovo presidente amaranto Marcello Cardona, rilasciate a StrettoWeb. Citiamo il passaggio dedicato a Stellone: “Non ci aspettavamo queste parole, siamo rimasti tutti basiti. Però vogliamo assicurare che non siamo per niente disperati. Stellone ha detto che abbiamo raggiunto l’accordo economico, quindi è la dimostrazione che la società voleva continuare con lui. Ci troviamo in una situazione di transizione totale, burocratica, amministrativa, ovviamente anche tecnica. Non siamo fuori di testa, avendo preso la società il 20 giugno, era logico ripartire da lì. Il Dg Martino e il Ds Taibi hanno trovato l’accordo con l’allenatore, ma poi non potevamo smentire la nostra idea di continuità nella transizione. Se l’allenatore ti chiede di tenere soltanto tre calciatori della vecchia squadra, non è più una transizione ma qualcosa ex-novo. Che transizione è ripartire soltanto da tre calciatori? Che significa dover comprare 14-15 calciatori? La squadra nuova non è che andiamo alla Conad e la troviamo sugli scaffali… A questo punto il nostro bravissimo Dg Martino fa le dovute conclusioni ed è normale aspettare un attimo”.

Questa la replica di Stellone con le dichiarazioni esclusive che ci ha rilasciato: “Il Presidente Cardona dimostra di non essere al corrente dei fatti e, considerato il suo ruolo, questo mi stupisce molto. Il bravissimo Dg Martino, evidentemente, non gli ha comunicato che i calciatori che chiedevo di confermare non erano affatto 3 bensì 10 e che degli altri 10 si era pensato di fare a meno in alcuni casi per motivi tecnici, in altri per via dei contratti troppo onerosi, in altri ancora perché si trattava di giovani da far maturare altrove. Tutto qua. È peraltro chiaro ed evidente che tutti coloro che fossero rimasti, sarebbero stati da me allenati e curati al pari di tutti gli altri. Di quanto appena detto (lo preciso a beneficio del Presidente) vi è prova documentale, pertanto non è ammessa replica. Tengo altresì a sottolineare, che non ho mai pensato di “buttare al gabinetto nessuno” come affermato a sproposito dal Presidente: al di là del fatto che, in generale, simili condotte non fanno parte del mio stile (ma evidentemente non è così per tutti), io nutro il massimo rispetto, la massima considerazione ed il massimo affetto per tutti i ragazzi, nessuno escluso, che mi hanno accompagnato dall’inizio alla fine della mia splendida esperienza in amaranto. Non posso fare altro, pertanto, che rigirare indignatamente al mittente questa grave e gratuita illazione. Semmai, le esternazioni del Presidente Cardona rafforzano in me, ove ce ne fosse bisogno, la convinzione circa la bontà della decisione che ho preso. Dimostrano, in altre parole, che avevo ragione quando affermavo che non vi erano le condizioni ideali per proseguire nel rapporto e allora, se così è, che ognuno vada per la sua strada. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Reggina per l’affetto e la vicinanza che mi hanno dimostrato fin dal mio arrivo a Reggio Calabria ed auguro, ad ognuno di loro, di festeggiare tutti i successi ed i risultati sportivi che meritano. Spero che la querelle finisca qui e che io non debba più leggere dichiarazioni lesive del mio decoro e della mia dignità umana e/o professionale. In questo caso, senza indugio, mi rivolgerei nelle più opportune sedi giudiziarie.

Forza Reggina!”.

