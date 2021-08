Esclusiva Sportitalia: tensione alle stelle tra Messi e il Barcellona. Dalla Spagna confermano

Doveva essere il giorno decisivo per il nero su bianco degli accordi definitivi tra Lionel Messi e il Barcellona. Invece, secondo quanto racontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, si sono registrate tensioni alle stelle per il semplice motivo che Laporta avrebbe chiesto al fuoriclasse argentino uno sconto sull’ingaggio rispetto a quanto fosse stato pattuito. Una situazione che la Pulce chiaramente non ha gradito, visto che per lui questo era il giorno del definitivo accordo. A maggior ragione dopo le recenti parole del presidente blaugrana che aveva garantito un felice esito della trattativa. È chiaro che il numero 1 del club catalano non possa permettersi di perdere il suo calciatore rappresentativo, quindi in qualche modo dovrà cerare di sbrogliare la matassa. In queste ore Messi si è allontano dal Barcellona. Vedremo se ci saranno margini per ricucire. In caso contrario sarebbe un bagno completo per Laporta. Un eventuale rottura porterebbe nuovamente alla ribalta quei club, soprattuto il Paris Saint-Germain che avrebbero sempre pensato alla Pulce e che non si sono mai avvicinati in quanto hanno dato per scontato il rinnovo con il Barça. La notizia è un’esclusiva Sportitalia ed è stata ripresa da una fonte autorevole come Marca. Ora tocca a Laporta rimettere in piedi la situazione.

Foto: Twitter Mundo Deportivo