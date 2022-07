Esclusiva Sportitalia: Tare incontra il Parma, proposto un biennale

Igli Tare può lasciare la Lazio, a seguito delle recenti incomprensioni che vi abbiamo raccontato nei dettagli. Secondo quanto svelato in esclusiva da Michele Criscitiello per Sportitalia, il direttore sportivo (in scadenza con il suo attuale club) è molto vicino al Parma e ha già avuto una call con il suo probabile nuovo club. Presto ci sarà un incontro per perfezionare gli accordi. Possibile un biennale da 800 mila euro a stagione, come già anticipato la Lazio ha provveduto all’ingresso di Angelo Fabiani nell’organigramma.

Foto: Lazio Twitter