Esclusiva: Spinazzola certezza Roma. Ma piace a Real e Paris Saint-Germain

Leonardo Spinazzola è tornato dopo un calvario e le sue recentissime dichiarazioni sono state una liberazione per le paure che ha avuto. Spinazzola ha un contratto di due anni con la Roma, più che altro è una certezza anche se il suo sostituto (Zalewski) è stato una delle rivelazioni della stagione giallorossa. Per la Roma il suo futuro non è in discussione, ma il contratto scade nel 2024 e possono esserci sirene di mercato. Soprattutto quelle che chiamano in causa il Real Madrid che lo aveva cercato un anno fa senza successo: ora che Marcelo è ai saluti, Spinazzola è un’opzione che piace. Ma anche il Paris Saint-Germain ha apprezzato le sue evoluzioni durante gli Europei vinti dall’Italia e prima del grave infortunio. Per il momento sono tracce, vedremo gli sviluppi.

FOTO: Twitter Euro 2020