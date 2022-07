Esclusiva: Spezia, con Provedel alla Lazio, fari su Falcone

Lo Spezia si prepara a perdere Ivan Provedel, anche oggi ci sono stati contatti proficui tra il club ligure e la Lazio. La proposta di circa 3 milioni, Provedel è in scadenza di contratto e spinge per raggiugere il suo nuovo club. Ci saranno aggiornamenti anche nelle prossime ore, ma la trattativa è in stato avanzato.

In caso di cessione di Provedel, lo Spezia è orientato su Wladimiro Falcone, in uscita dalla Sampdoria (il portiere piace anche all’Empoli in caso di uscita di Vicario e che è stato sondato anche dal Lecce). Lo Spezia ha chiesto alla Samp anche il centrocampista Ekdal.

Foto: Twitter Samp