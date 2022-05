Esclusiva: Spal, c’è Lupo in pole per la poltrona di ds

La Spal è reduce da una stagione molto negativa, con salvezza arrivata in extremis e tante incongruenze. Il lavoro di Zamuner e De Franceschi, insufficiente da anni, porterà a una rivoluzione nella stanza dei bottoni. Fabio Lupo, ex ds tra gli altri club di Venezia e Ascoli, è in pole per la poltrona di direttore sportivo. Trattativa in stato avanzato, mancano gli ultimi dettagli.

FOTO: Fabio-Lupo-Twitter-Ascoli