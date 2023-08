Esclusiva: Soulé, la Juve prende tempo. Ci sono due strade aperte e una in sospeso

Matias Soulé può lasciare la Juve, ma il pressing della Salernitana è stato fin qui respinto e la situazione è in sospeso. Tutto questo perché ci sono due strade aperte: una porta a Sassuolo, sarebbe un’operazione a titolo definitivo nell’ambito dell’operazione Berardi come abbiamo già raccontato; un’alta coinvolge il Frosinone in pressing da diversi giorni. La Juve per ora prende tempo.

Foto: Twitter ufficiale Juventus Next Gen