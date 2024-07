Esclusiva: Soulé, il Leicester prepara la nuova offerta. La Roma conosce il prezzo

Matias Soulé è un obiettivo sempre più concreto del Leicester. Andiamo oltre: il suo agente Guastadisegno è in Italia, stiamo entrando nel vivo. È vero che Soulé piace alla Roma, ma non c’è alcuna prevenzione per l’estero e per la Premier (ci mancherebbe). La stessa Juve vorrebbe cederlo in Premier per tantissimi motivi, ma non chiude certo a chi si presenta con 35 milioni (non meno). Attenzione alla proposta che potrebbe arrivare presto: una base fissa di 30 milioni più bonus per toccare almeno a 35. La Juventus era partita da una valutazione di 40 milioni, cercherà di incassare il più possibile per poi investire sulle priorità (Koopmeiners e Todibo). La Roma tornerebbe in corsa soltanto se alzasse la posta, chi porta i soldi vince. Probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno, ma la strada per una cessione è tracciata. E occhio sempre a Huijsen…

Foto: Instagram Frosinone