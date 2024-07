Esclusiva: Chiesa-Roma, la partita è ancora aperta. E su Soulé…

Federico Chiesa si sposa tra una settimana (auguri) e molto presto prenderà una decisione sul suo futuro. Quello che possiamo dire è che nelle ultime ore si è riaperta la pista Roma, ammesso e non concesso che sia stata chiusa. Ora dobbiamo essere prudenti fino alla fine senza avere certezze, ma lo stesso Chiesa – dopo quanto abbiamo raccontato lo scorso 3 luglio – ha tenuto aperta la porta. L’accordo non sarebbe un problema, parliamo di 20 milioni più 4 o 5 di bonus, resterebbero da risolvere alcune situazioni economiche extracartellino. Come non c’era il no qualche giorno fa, prima di andare sul sì senza se e senza ma dobbiamo aspettare, tuttavia se ne sta parlando ancora. Situazione Soulé: diversi giorni fa vi avevamo parlato dell’interesse della Roma, ma di offerta non presentata. Vedremo se gli scenari cambieranno. Piace a De Rossi (come piace Chiesa) e non è un mistero, ma è assolutamente falso che chiuderebbe le porte alla Premier e al Leicester (in pressing). Gli inglesi stanno preparando un’offerta che si possa avvicinare alla richiesta minima della Juventus: 28-30 milioni di base fissa più bonus.

Foto: instagram Juventus