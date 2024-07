Esclusiva: Soulé, ecco l’ultima richiesta della Juve alla Roma

C’è chi si preoccupa di smentire indirettamente le notizie su Matias Soulé quando non sono positive. Forse bisognerebbe ascoltare De Rossi e chiedergli se è contento. A parte il fatto che non capiamo per quale motivo non sia la Roma a smentire direttamente piuttosto che mandare messaggi indiretti (abbiamo letto su qualche sito “il club smentisce” come se non si potesse farlo direttamente). Siccome non siamo le veline di chicchessia, dopo quanto raccontato nei giorni scorsi (preannunciata una proposta di 28 milioni più bonus, non bastano) siamo nelle condizioni di dirvi qual è la richiesta definitiva della Juve. Base da 28 milioni più 5 milioni di bonus (2 facili da raggiungere) più una percentuale da futura vendita. Difficilmente si derogherà da questa richiesta, a quel punto sarà la Roma a decidere se andare avanti oppure no. Soulé vuole solo la Roma, ha messo in stand-by i club inglesi (Leicester in testa) ma adesso bisogna arrivare alla proposta giusta. La Juventus vuole 30 milioni garantiti (28 più 2 di bonus semplici) altrimenti non procederà. E una percentuale minima da eventuale futura vendita è giustificata dal fatto che per la Juve il talentuoso argentino ha una valutazione di 40 milioni.

Foto: Instagram Frosinone