Esclusiva: sorpresa Genoa, trattativa avanzata per Bentaleb

Sorpresa Genoa. È in stato avanzato la trattativa per Nabil Bentaleb, centrocampista algerino svincolato classe 1994. Alle sue spalle una carriera importante: Tottenham, Newcastle e Schalke 04. Proprio in Germania ha completato lo scorso giugno il suo percorso ed ora può essere preso a parametro zero. Infatti il Genoa si è fiondato su questo centrocampista centrale che all’occorrenza può giocare anche da mediano o da trequartista. Al punto che Bentaleb sarebbe già in città per trovare gli accordi definitivi con il club di Preziosi. Dopo Lammers e le altre operazioni, con Mustafi vicino, il Genoa sta per regalarsi un altro colpo.

Foto: Instagram Bentaleb