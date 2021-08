Esclusiva: Simy, domani vertice con gli agenti. La Salernitana aspetta

Il futuro di Simy si deciderà nel giro di pochi giorni. Domani, l’attaccante di proprietà del Crotone avrà un vertice con i suoi agenti: l’intesa con la Salernitana è stata in linea di massima raggiunta per circa 6 milioni, bonus compresi.

Adesso serve il via libera dello stesso Simy, che deve sciogliere tutte le riserve e accettare il trasferimento a Salerno.

Negli ultimi giorni c’erano stati sondaggi dell’Udinese ma per il momento in Italia non ci sono altre piste. Sono arrivate 3-4 proposte dall’estero, ma Simy in questo momento non intende minimamente prenderle in considerazione. Ecco perchè il summit di domani, potrebbe essere determinante, con la Salernitana in attesa.

Foto: Instagram personale