Simy ha detto no a una ricca offerta dalla Turchia. L’Adana Demirspor ha presentato una proposta importante all’attaccante nigeriano che ha compiuto 31 anni qualche mese fa. Un contratto biennale da un milione a stagione, con la possibilità di chiudere per una sola stagione. Simy ci ha pensato per un bel po’, ma poi ha deciso di non aprire – almeno per ora – al trasferimento in Turchia.

Foto: Instagram Simy