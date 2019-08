Esclusiva: Simeone valuta, c’è anche la Samp

Giovanni Simeone valuta le proposte, potrebbe lasciare la Fiorentina, si sta concentrando sulla migliore destinazione possibile. Il Cagliari lo aveva sondato, ma lui fin qui non ha aperto, occhio alle sorprese. Su Simeone anche la Sampdoria che deve alimentare il mercato in entrata dopo tante cessioni. Simeone ha giocato nel Genoa prima di andare a Firenze? Certo, ma anche Saponara lo scorso anno era alla Samp e adesso si batterà per il Genoa. Sarà il figlio d’arte a decidere, lo stanno cercando sia dalla serie A che dall’estero. Samp compresa…

Foto: Twitter Fiorentina