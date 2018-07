Esclusiva: Sepe-Parma, accordo totale. Domani summit con il Napoli. E Grassi…

Incontro nel pomeriggio e intesa raggiunta tra Mario Giuffredi e il Parma per il portiere Luigi Sepe. Domani gli ultimi dettagli nel corso di un summit già previsto con il Napoli per perfezionare l’operazione. Il Parma aveva puntato deciso su Sepe dopo la scelta di Viviano di andare allo Sporting. Ma c’è di più: come già anticipato, il club ducale (che aspetta l’esterno egiziano Trezeguet) è all’assalto di Alberto Grassi e si parlerà anche di questo nel vertice di domani con gli uomini mercato di De Laurentiis. Su Grassi c’è il Cagliari, la Spal si è quasi rassegnata e il Parma è già in azione per bruciare la concorrenza.

Foto: sito ufficiale Napoli