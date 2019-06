Esclusiva: Sensi-Inter, strada spianata. Operazione da 25 milioni. Ora Barella. E su Veretout…

Stefano Sensi all’Inter: dal sondaggio serio, vero concreto, alla svolta in arrivo. Il Sassuolo ha scelto, l’Inter anche, in contropartita uno o due giovani (dettagli). Non Pinamonti che al Sassuolo piace molto ma che per l’Inter è un passaggio fondamentale, al punto che la priorità è quella di rinnovare il contratto in scadenza tra due anni. Sensi è la soluzione italiana che piace anche ad Antonio Conte, il Milan si era defilato e l’Inter (che aveva già incontrato il Sassuolo una settimana fa) ha ormai chiuso la pratica. Sensi aveva rinnovato con il Sassuolo lo scorso autunno, fino al 2023, il rapporto con il club è sempre stato al top. Ora Barella, accordo totale (da settimane e settimane…) con il centrocampista del Cagliari che vuole soltanto l’Inter. Barella più Sensi: ecco l’Inter italiana. E presto aggiornamenti su Veretout…

Foto: twitter ufficiale Vivo Azzurro