Sebastiano Esposito giocherà in Serie B. E la Spal ha un vantaggio sul Pescara, sono gli unici due club in lizza per l’attaccante in uscita dall’Inter. E’ stato deciso così, semplicemente perché in B avrebbe maggiori possibilità di giocare con una certa continuità. E la Spal è sul punto di concretizzare il vantaggio accumulato.

Foto: Twitter Inter