Esclusiva: Sebastiano Esposito lascia l’Anderlecht, piace all’Empoli

L’avventura di Sebastiano Esposito all’Anderlecht è ormai agli sgoccioli. L’attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è già rientrato in Italia: la sua avventura in Belgio è finita, verrà trovata una nuova soluzione. E tra i club interessati va tenuto in considerazione l’Empoli che lo apprezza molto. Ci sono stati contatti e presto si potrebbe approfondire. Tra l’Empoli e l’Inter i rapporti sono ottimi, come certificato dalle recenti operazioni. Saranno i nerazzurri a decidere il futuro di Esposito.

Foto: Instagram personale