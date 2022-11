Esclusiva: Sebastiano Esposito, c’è anche il Lecce con una proposta particolare all’Inter

Sebastiano Esposito aveva deciso da qualche settimana che il suo futuro non sarebbe stato più all’Anderlecht. È rientrato in Italia, le proposte non mancano, abbiamo già parlato dell’Empoli. Ma per l’attaccante classe 2002 si tratta soltanto di scegliere e occhio ai sorpassi, per esempio quello del Lecce: in Salento lo stimano tantissimo, a fine stagione probabilmente perderanno Colombo destinato a rientrare al Milan per fine prestito (il Lecce ha diritto di riscatto, i rossoneri eserciterebbero il controriscatto). E vorrebbero prendere Esposito in prestito biennale, quindi fino al 30 giugno 2024. Una soluzione che andrebbe bene all’Inter per il semplice motivo che Sebastiano avrebbe la possibilità di dimostrare il suo valore senza concentrare il tutto in pochi mesi.

Foto: Instagram Esposito