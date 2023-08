Esclusiva: Seba Esposito tra Verona e Samp. Ma c’è ancora il Bari

Sebastiano Esposito potrebbe lasciare l’Inter anche prima del weekend, le prossime 48 ore possono essere decisive. La Samp vorrebbe chiudere e ha già imbastito in accordo, il Verona – che si era mosso prima degli altri – darà una risposta tra oggi e domani. Sullo sfondo ancora il Bari che sta pensando all’attaccante che era stato biancorosso per una parte della scorsa stagione, il club pugliese non ha ancora mollato la presa.

Foto: Instagram Bari