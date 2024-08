Esclusiva: se Dybala parte, anche Ngonge nella lista della Roma

Quale futuro per Paulo Dybala? Le sirene dell’Al-Qadsiah devono portare a qualcosa di più incerto, soprattutto per quanto riguarda il cartellino e a prescindere del mega ingaggio (circa 20 milioni a stagione, impegno triennale) che garantirebbero all’attaccante argentino. E poi lo stesso Dybala deve essere convinto, una matassa che in qualche modo deve essere sbrogliata. Possiamo dire che la Roma sta pensando a un sostituto, magari investirà in altri reparti, ma tra i profili che segue in attacco inseriamo anche il nome di Cyril Ngonge. Quest’ultimo ha avuto un dialogo approfondito con Conte, probabilmente gli è stato spiegato che non ha un ruolo predominante nel suo progetto a Napoli. Su Ngonge non ci sono Fiorentina e Lazio, ha sondato il Bologna ma può trattarsi di un profilo da aggiungere ai vari Boga e Riquelme per l’eventuale eredità di Dybala. Tra l’altro, come dichiarato dallo stesso belga, Ngonge può giocare in tutti i ruoli di attacco e sicuramente cerca riscatto dopo la parentesi poco proficua di Napoli (non soltanto per colpa sua).

Foto: Instagram Ngonge