Esclusiva: Schick, contatti in corso Milan-Roma. La posizione del Lipsia. E su Szoboszlai…

Patrick Schick ha un nome di rilievo nella lista di Rangnick. La stima è totale, profonda, possiamo aggiungere che se fosse per il futuro nuovo allenatore rossonero la scelta sarebbe fatta. Anche oggi ci sono stati contatti tra Milan e Roma: i rossoneri cercano un attaccante e investiranno su profili non trentenni (piace Scamacca di proprietà del Sassuolo, in prestito ad Ascoli, come prospettiva). La storia è nota: il Lipsia ha lasciato scivolare il riscatto a 28 milioni, pensa di prendere per la gola la Roma che ha bisogno di fare cassa. Ma la Roma non vuole farsi prendere per la gola, forte del fatto che su Schick il Milan può davvero fare sul serio. Poi dipenderà dal volontà del ragazzo che sta bene in Germania. Insomma, il Milan c’è e anche in modo costante. E va monitorata la situazione legata a Dominik Szoboszlai, prima scelta di Rangnick per non dire priorità come abbiamo raccontato nei giorni scorsi. C’è stato un contatto diretto e la disponibilità del golden boy in uscita da Salisburgo: c’è una clausola da pagare (circa 25 milioni) e un accordo sull’ingaggio da perfezionare. Il Milan è disponibile ad alzare la proposta fino a 1,8-2 milioni a stagione più bonus, l’intenzione è davvero quella di accontentare il nuovo allenatore.

FOTO: Twitter ufficiale Lipsia