Esclusiva: scambio Cancelo-Danilo, ottimismo e forbice minima. Per Guardiola…

Ottimismo su tutto il fronte. La Juve e il Manchester City lavorano per perfezionare lo scambio Cancelo-Danilo. Gli accordi sugli ingaggi verranno trovati, bisogna aggiungere che la forbice tra domanda e offerta sul conguaglio che chiede il club bianconero si sta assottigliando sempre più. Ci spieghiamo: la Juve valuta Cancelo non meno di 55-60 e Danilo non più di 25-30. Vorrebbe un conguaglio di almeno 30 milioni, il City invece mette sul tavolo dai 15 ai 20 milioni. Ma siccome c’è la volontà di andare alla quadratura, l’ottimismo è crescente. E per Guardiola, alla vigilia del primo vero impegno stagionale, l’arrivo di Cancelo è un passaggio di fondamentale importanza.

Foto: Twitter ufficiale Juventus