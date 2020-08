Esclusiva: Scamacca, il Sassuolo apre allo Spezia in prestito secco

Gianluca Scamacca è tornato al Sassuolo dopo l’esperienza di Ascoli. Ma andrà a giocare, in passato su di lui ci sono stati anche gli occhi di Torino, Benfica, Inter e Milan. Il suo talento non si discute, ora sull’attaccante c’è lo Spezia. Il dg Angelozzi ha un ottimo rapporto con il Sassuolo che ha aperto al trasferimento, ma solo in prestito secco. E’ evidente che il Sassuolo creda molto nelle qualità di Scamacca.

Foto: Twitter Sassuolo