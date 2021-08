Esclusiva: Satriano, pole Crotone appena arriva attaccante Inter

L’Inter sta per scegliere il nuovo attaccante, pole Thuram in queste ore su Correa. E poi manderà a giocare Martin Satriano, uruguaiano classe 2001 dal talento indiscutibile, ma che sarebbe evidentemente chiuso da quattro punte. Sono arrivate almeno otto richieste per il prestito, con cinque o sei squadre di B interessate. Ma i passi più importanti li ha fatti il Crotone che aspetta con pazienza, compreso l’intrigo di potersi presentare con il tandem Mulattieri-Satriano.

Foto: Instagram Satriano