Esclusiva: il Sassuolo spinge per Varnier, inseguono Atalanta e Fiorentina

Marco Varnier è un difensore molto promettente, classe 1998, seguito in passato dall’Inter e reduce da una stagione da protagonista in Serie B. Sulle tracce di Varnier ci sono diverse società: in queste ore il Sassuolo ha alzato il pressing per il giovane centrale, vecchio pallino proprio del club neroverde. Alla finestra ci sono anche Atalanta e Fiorentina, ma ora il Sassuolo spinge per Varnier.

Foto: sito ufficiale Cittadella