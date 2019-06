Esclusiva: Sarri-Juve, oggi vertice a Milano. Abramovic conferma via libera. E domani…

Giornata importantissima sul fronte Sarri. A Milano è previsto un incontro, quello risolutivo, per liberare l’allenatore, da tempo prima e unica scelta della Juventus. Fabio Paratici è rimasto a Palazzo Parigi, ha avuto tutte le rassicurazioni possibili, ora entriamo nel vivo della trattativa dopo le intese raggiunte da tempo tra il tecnico e il club bianconero. Il Chelsea manterrà la promessa data, già domani (dopo il vertice di oggi) potrebbe esserci un incontro lontano dall’Italia (forse a Montecarlo) per gli ultimi dettagli e per permettere poi a Sarri di andare a Torino per la firma. La Juve ha continuato ad esprimere apprezzamenti nei riguardi di Emerson Palmieri che nella seconda parte della stagione ha avuto un salto di qualità enorme con i Blues e cercherà di intavolare una trattativa per chiudere anche quest’operazione. Ma l’ultima parola sarà del Chelsea che ha il mercato bloccato.

Foto: Twitter ufficiale Europa League