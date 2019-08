Esclusiva: Sanchez, 4 di ingaggio ora e 6-6,5 dopo il riscatto. L’Inter tra domani sera e mercoledì…

Alexis Sanchez neanche in panchina con il Manchester United nell’imminente sfida al Wolverhampton. Chiaro e ulteriore segnale di una cessione ormai dietro l’angolo. L’Inter aspetta il via libera per domani entro pranzo, in tal caso Sanchez potrebbe arrivare a Milano tra domani sera e mercoledì. Tutto è pronto, le condizioni stanno per essere accettate, i rapporti tra i due club sono eccellenti. Sanchez guadagna 14 netti, ma dobbiamo togliere le mensilità di luglio e agosto, scendiamo sotto i 12 milioni netti. L’Inter ne pagherebbe 4 (e ha insistito su questo tasto, 4 e non 5 a stagione, contrariamente ai tabloid inglesi che un mese fa parlavano di ingaggio pagato al 50 per cento), preparandosi chiaramente al riscatto fissato tra i 12 e 15 milioni. Considerato lo spessore dell’attaccante, che vuole riscattare una stagione grigia, si tratta di un’operazione importantissima. Ovviamente l’Inter ha messo in preventivo il riscatto a quelle cifre e ha un accordo sull’ingaggio dalla stagione 2020-2021 che salirebbe da 4 a 6-6,5 milioni a stagione più bonus.

Foto: AS