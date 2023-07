Esclusiva: Samuele Ricci, la Lazio si avvicinerà a 25 milioni. Gli scenari

La Lazio aumenterà molto presto l’offerta al Torino per Samuele Ricci, nome in lista e segnato in rosso addirittura da fine marzo. Dopo quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, possiamo aggiungere che molto presto ci sarà un nuovo contatto (o un incontro) tra Lotito e Cairo. La Lazio ha offerto 20 milioni per Zielinski (parole di Lotito) che adesso sta valutando la proposta-rinnovo del Napoli, vedremo presto gli sviluppi. La stessa Lazio sfonderà il muro dei 20 milioni per Ricci, avvicinandosi o addirittura superando quota 25, compresi i bonus. Per Sarri oggi è una priorità, Samuele Ricci ha una straordinaria professionalità, in giornata ha tranquillizzato i tifosi granata dicendo che ci sarà tempo per firmare autografi anche nei prossimi giorni, ma di sicuro la possibilità di giocare in Champions lo alletta e non poco. Spetterà anche al Torino decidere se accontentarlo, tenendo conto di tutto. Di sicuro la Lazio continuerà a spingere forte in direzione Samuele Ricci. In arrivo una nuova proposta, poi la decisione di Cairo.

Foto: Instagram Ricci