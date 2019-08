Esclusiva: Samp trattative avanzate per Antzoulas e Kudus. E su Ben Harfa…

La Samp sta portando avanti due trattative per la prospettiva con ottime possibilità di chiusura . Si tratta del difensore greco classe 2000 Georgios Antzoulas – dell’Asteras Tripoli ed ex primavera della Fiorentina – e del centrocampista ghanese del Nordsjaelland Mohammed Kudus, anch’esso del 2000. Due prospetti assolutamente promossi. Ora il doppio affondo per arrivare alla totale quadratura. La Sampdoria continua a corteggiare Ben Arfa, svincolato, un profilo che piace a Di Francesco, pur tenendo conto di un importante concorrenza . In lizza sempre Kamano del Bordeaux, per una Samp attiva sul mercato.