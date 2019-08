Esclusiva: Samp, le ultime su Simeone e Defrel. Per Rigoni…

La Samp farà almeno due operazioni in attacco. Ha in mano l’accordo con la Roma per Defrel, ha aspettato il via libera dell’attaccante fino alle 14.30, ma subito dopo ha memorizzato il non accordo tra il Cagliari (che resta in corsa) e lo specialista francese. Domani è previsto un incontro con la Fiorentina per Simeone che può diventare un’opzione molto concreta, a maggior ragione nel caso in cui la Samp memorizzasse ulteriori tentennamenti da parte di Defrel, con Ferrero che si è detto comunque ottimista sull’arrivo del francese dalla Roma. Almeno uno tra Simeone e Defrel, dunque, più un esterno offensivo – con la fiducia già segnalata – che lo Zenit possa aprire al prestito con diritto di riscatto di Rigoni, mentre Gabbiadini può lasciare la Samp negli ultimi giorni di mercato.

Foto: sito ufficiale Fiorentina